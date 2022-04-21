共同民主黨可能要以“破除議事阻擾”“分割會期”搞4月立法突擊. April. 21, 2022 08:03. by 許桐準 hungry@donga.com. 共同民主黨已經為國會法制司法委員會通過所謂的“完剝檢調”（完全剝奪檢察機關調查權）法案做好了準備，預計該黨將以4月臨時國會內處理為目標，繼續壹路狂奔。 20日，共同民主黨甚至打出閔亨培（音）議員“偽裝退黨”的極限牌，認為在案件調整委員會和法司委通過並不難。不過，在完成立法之前，必須越過提交全體會議的門檻。變數是強調朝野協商壹致的國會議長朴炳錫。朴炳錫去年在媒體仲裁法局面下，對共同民主黨的單獨處理感到有負擔，曾拒絕提交全體會議，因此受到了強硬派的批評。但是，共同民主黨正以比去年更加強硬的態度推進“完剝檢調”，預計對朴炳錫的壓力也將進壹步加大。共同民主黨壹名議員表示：“朴議長將難以拒絕提交法案。” 如果“完剝檢調”法案被提交到全體會議，國民力量黨將用無限制辯論進行對抗。因此，共同民主黨正在積極確保可以強制結束靠無限制辯論阻撓議事的180個席位。目前被評價為親民主黨的議席數為共同民主黨171席、朴炳錫等共同民主黨出身的無黨派6席、時代轉換和基本收入黨2席等，總共179席。國民之黨議員權垠希表示贊成“完剝檢調”，似乎湊夠了180席，但時代轉換黨議員趙正勛19日表示“確信檢察改革議題不是首要議題”，表明了反對意向，令共同民主黨確保180席的計劃受阻。共同民主黨的方針是在舉行全體會議之前繼續說服正義黨（6席）。 如果未能挫敗阻擾議事，共同民主黨最後的手段就是“分割會期”。即利用國會法上阻擾議事將在會期結束的同時被強制結束的情況，將臨時國會會期分割為兩三天壹段，以便處理法案。共同民主黨的構想是，為了分別處理檢察廳法和刑事訴訟法修訂案，至少要把會期分割成3次舉行。共同民主黨在2020年也曾通過這種分割會期的方式，通過了公職選舉法修改案和設立高級公職人員犯罪調查處（公調處）的法案。

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