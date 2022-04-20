“請建設傳授教育館”，非物質文化遺産伽倻琴名家李英姬捐贈價值50億韓元的土地和房子. April. 20, 2022 07:52. by 李素妍記者 always99@donga.com. “年過八旬的我這段時間已經充分享受了，現在想爲繼承傳統遺産的藝術家留下空間。” 19日，國家非物質文化遺産伽倻琴散調及彈唱擁有者李英姬（84歲•照片）向文化遺産廳捐贈了位于京畿城南市金土洞的自家宅子和周邊土地5474平方米，並做出了上述表示。她在今年2月決定捐贈時，向文化遺産廳提出了一個條件。也就是說，希望爲繼承傳統藝能遺産的擁有者和進修者建設傳授教育館。她說：“由于培養後學（後輩）的空間不足，我想給在狹窄的家中從事傳授活動的藝術人士們提供些許幫助。” 文化遺産廳根據捐贈者的意願，決定在2027年之前在相關土地上建設總面積達8246平方米的首都圈國家非物質文化遺産藝能傳授教育館。地下2層、地上4層規模的建築中，除了爲藝人們提供教育空間外，還將設置演出場和傳統藝能體驗空間。 1938年出生于全北群山的李某于1958年從伽倻琴名人金潤德（1918~1978年）那裏學習了伽倻琴散調。1962年大學畢業後她先後擔任國樂藝術學校教師、首爾大學及中央大學國樂系講師，培養了60年的後學。1991年，繼老師之後，被指定爲國家非物質文化遺産伽倻琴散調及彈唱持有者的她，在年過八旬的今天，每周末都會堅持向10多名弟子教授伽倻琴散調。 比起自己，她更關心弟子們。李某從2018年開始每年爲學習金潤德類伽倻琴散調的後學者們提供2000萬~3000萬韓元的獎學金。2018年她向自己住宅附近的4所小學捐贈了價值4000萬韓元的160台伽倻琴。她下決心說：“在死之前，將毫不吝啬地爲後輩們提供援助。” “大衆對國樂的關心一直在減少。但是，有弟子想來我這裏學習國樂，真是太感謝了，太開心了。我會盡力去幫助他們的。”

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