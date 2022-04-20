金剛山8棟“南韓”度假村消失……朝鮮壹周內迅速拆除. April. 20, 2022 07:51. by 崔智善 aurinko@donga.com. 據悉，朝鮮已拆除金剛山地區韓方擁有的8棟高爾夫球場度假村建築。也就是說，朝鮮在未向韓國政府通報的情況下，在壹周內超高速地拆除了相關設施。韓國統壹部通過南北共同聯絡辦事處兩次要求朝鮮就此進行說明，但朝鮮默不作聲。有人擔心，接連進行導彈挑釁的朝鮮又拆除韓方設施，正在全方位提高韓半島的緊張程度。 “美國之音”當地時間19日報道稱，朝鮮已拆除位於金剛山的阿南提（音）高爾夫球場度假村園區。衛星照片服務“行星實驗室”17日拍攝的照片顯示，度假村中心部分和周邊部分等8個建築物的屋頂和外墻全部被拆除。在此前拍攝的照片中，朝鮮從10日左右開始拆除中心建築。結果，朝鮮在壹周內全部拆除了度假村建築。美國斯坦福大學安保合作中心客座研究員尼克·漢森表示：“不知道怎麽能以這麽快的速度解體。可能是用推土機推倒的。” 金剛山高爾夫球場是韓國度假村企業阿南提在向現代峨山租賃的大地上投入約925億韓元建立的設施，於2008年開業。但在兩個月後，在韓國國民樸旺子在朝鮮遇襲事件發生後，南北關系陷入僵局，運營被迫中斷。 據悉，現代峨山經營的金剛山海金剛酒店也被拆除了相當部分。“美國之音”報道稱，原本七層樓高的海金剛酒店只留下了1~3層樓的高度，上面部分不見了。 朝鮮雖然迅速拆除了韓方設施，但壹直沒有回應韓國政府的對話要求。

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