馬裡烏波爾上空的遠程轟炸機. April. 19, 2022 07:53. . 4月15日，俄羅斯表示將出動遠程轟炸機攻擊馬裡烏波爾。俄羅斯有“圖95”和“圖160”兩種遠程轟炸機。雖然具體機型尚不清楚，但任何機型都沒有理由出現在馬裡烏波爾上空。俄羅斯軍隊控製了馬裡烏波爾90%以上的地區。烏克蘭軍隊在零星幾個據點展開英雄般的抵抗。並不是要對城市進行地毯式轟炸，如果是要精密打擊抵抗據點，就沒有理由非要派遣轟炸機。“圖”式轟炸機的出現是核武力示威。俄羅斯軍隊已經表現出了在21世紀強國的戰爭中不忍心做的戰略和行動。因此，投核彈似乎不是做不出來的。“我們説到做到。什麼都可以做。”這就是在天空髮出的信息。 俄羅斯陷入了三重睏境。“原來俄羅斯軍隊是紙老虎”的認識已經擴散到了全世界。與俄羅斯的意圖相反，北約正在變得更加強大。隨着瑞典和芬蘭也加入北約，德國也宣佈重新武裝，北約軍隊今後肯定會增強。雖然俄羅斯將北約東進作爲入侵烏克蘭的理由，但事實上到目前爲止北約軍隊的即時戰鬥力差到令人吃驚。如果僅從數字上比較，似乎不夠俄軍打一拳的。俄羅斯的進攻相當於種下了“傑克的魔荳”。情況完全看不見好轉的跡象。雖然集中力量預告了頓巴斯大攻勢，但烏克蘭軍隊毫不畏懼。即使此次大攻勢取得勝利，也不會改變。 俄羅斯軍隊的噁名會更加遠揚。俄羅斯軍隊的核威脅意味着他們在睏惑中拿出的籌碼。打出核牌威脅，聲稱“我們什麼都能做”，是從1956年蘇伊士危機時就開始使用的手法。更令人吃驚的事實是，這種威脅一直是好使的。從蘇聯時期開始，即使不公開亮出核牌，西方世界也總是像對待飢餓的老虎一樣小心地對待俄羅斯。這次也能行得通嗎？還是説這次要來真格的？

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