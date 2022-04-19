尹錫悅：“經濟安保將由國家安保室直接管理”. April. 19, 2022 07:55. by 崔惠玲記者、趙雅拉記者 herstory@donga.com,likeit@donga.com. 當選總統尹錫悅18日強調：“經濟就是安保，安保就是經濟。”他表示：“如果在經濟安保問題上髮現危機徵兆，將通過青瓦臺國家安保室直接進行管理。” 尹錫悅當天出席了首爾國際論壇在首爾市鐘路區某酒店舉行的“克服複合危機和躍昇爲全球中樞國家的經濟安保構想”政策座談會，並做出了上述表示。前國務總理李洪九、前環境部長金明子等政界、政府界人士和SK集團會長崔泰源、韓國貿易協會會長具滋烈、三洋控股公司會長金潤、首爾大學教授金炳淵等出席了座談會。 論壇會員們當天向尹錫悅建議：“希望總統室設立‘綜合性經濟安保工作組’，以便各部門迅速應對全球綜合風險。”據悉，尹錫悅回應道：“平時經濟安保問題由國務總理室應對，如果出現危機徵兆，總統將立即通過國家安保室進行管理。” 尹錫悅在大選過程中表示，將在國務總理室旗下設立新興安保委員會。但由於美中矛盾和俄羅斯入侵烏克蘭等原因，全球供應鏈危機將十分嚴重，因此總統室正在討論親自負責的方案。

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