完全享受小喜悅的方法. April. 18, 2022 07:58. . “巨大的喜悅就像結婚或孩子一樣，在人生的大海中支撐生活，但這裏面有危險和看不見的洋流。正因如此，也需要小小的喜悅。就像布拉德裏斯的親切的店員和了解我的咖啡取向的唐恩都樂的女服務員一樣。生活真的很難。”—出自伊麗莎白•斯特魯特《奧麗芙•基特裏奇》中 不久前整理書架時，我重新讀了收錄在這本書上的短篇小說。題目是《小小的喜悅》。在幹淨的文章上畫了好幾道淺淺的線。每當讀伊麗莎白•斯特魯特的小說時，都會遇到新的文章。我喜歡私人的、普遍的文章，那些文章在我擁有的書中在《奧麗芙•基特裏奇》中是最多的。 謄抄文章時想起了“小確幸”這個詞。微小而確實的幸福。喜歡用這句話的人會不會把這位作家的文章反映到生活中呢？如果跟隨在小說中過著平凡而又不平凡生活的奧麗芙這個人物，就會覺得完全享受喜悅也需要內功。小小的喜悅是安全的，但很安靜。有時因爲太瑣碎了，所以需要像巨大的喜悅所要求的忍耐一樣苛刻的關注。就像讀書時劃下劃線、折紙邊一樣，也許每天都要在不同形狀的樂趣上做特別的標記。在接到電話後挑選文章、整理簡短的稿件內容時，記錄下了我爲了不錯過而努力的小喜悅。感受到寒氣的時候，恰好爬上膝蓋的貓咪們，用親自磨碎的檸檬制成的檸檬水的清涼感，在新搬來的家門前的遊樂場裏發現的幹淨的單杠，兩個秋千…最近我想抓住的是這樣小而安穩的場面。反正難得找上門來的巨大的喜悅是不會被遺忘的。

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