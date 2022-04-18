澤連斯基：“擔心俄羅斯使用核武器……應把俄指定爲支持恐怖主義國家”. April. 18, 2022 07:59. by 申雅馨記者 abro@donga.com. 烏克蘭總統澤連斯基髮出俄羅斯有可能使用核武器的警告，要求美國將俄羅斯指定爲支持恐怖主義國家。 澤連斯基15日對美國有線電視新聞網（CNN）表示：“俄羅斯有可能使用核武器的情報可能是事實，”“不僅是我，全世界所有國家都應該擔心。”此前，美國中央情報局局長威廉·伯恩斯14日表示：“ 考慮到普京和他的軍隊所經曆的挫折和緊迫感，沒有人可以輕視使用戰術核武器或低威力核武器的威脅。”俄羅斯總統普京在入侵烏克蘭後，指示核武器部隊進入特殊戰鬥任務狀態，並批準官員們提出使用核武器的可能性等，不斷進行着核威脅。 據《華盛頓郵報》15日報道，澤連斯基在與美國總統拜登的通話中要求將俄羅斯指認爲支持恐怖主義國家。《華盛頓郵報》報道説：“對此，拜登總統表示將研究加強對俄羅斯施壓的各種方法。” 美國將朝鮮、古巴、伊朗、敘利亞等4個國家指認爲支持恐怖主義的國家。如果俄羅斯成爲支恐國，與俄羅斯進行交易的個人及國家也將受到製裁，出口也將受到限製。一名前國務院官員指出：“將俄羅斯列入支持恐怖主義國家名單是經濟上的核選項”，可能會對與其他國家的關繫産生負面影響。 據英國《衛報》等媒體16日報道，俄羅斯禁止承諾向烏克蘭提供120輛裝甲車和反艦導彈援助的英國首相約翰遜進入俄羅斯。德國將向烏克蘭提供10億歐元（約1.3萬億韓元）的軍事援助。

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