時隔757天恢復日常生活……與新冠病毒的戰爭還沒有結束. April. 16, 2022 07:22. . 從18日開始，除室內外戴口罩外，旨在防控新冠疫情的保持社交距離舉措將全面解除。原本到12點的大眾利用設施的營業時間限製被解除，私人聚會、活動、集會也可以不再受到人員的限製。在保持社交距離757天後，日常生活得以恢復。 曾是高強度防疫措施象征的保持社交距離舉措全部被解除，這標誌著韓國社會終於從新冠的長隧道中走出。雖然暫時維持戴口罩的義務化，但預計兩周後根據防疫情況，從室外開始解除。確診患者自我隔離等其他限製也將從下個月起陸續解除。時隔兩年多，人們越來越期待全球性大流行病的結束。 但這並不是結束。新冠病毒發生新的變異、攻擊人類的可能性仍然存在。專家們警告，德爾塔和奧密克戎等以五六個月為單位持續變異的病毒，隨時都有可能再次擴散。鄰國中國遲來的擴散趨勢也難以控製。即使新冠疫情結束，新病毒的出現也會帶來更致命的大流行病危機。 有必要仔細回顧一下至今為止防疫過程中遇到的問題。直到最近，政府還因未能正確預測奧密克戎擴散的頂點而舉棋不定。醫療現場的混亂加重，出現了藥物緊缺現象和葬禮大亂。由於初期應對不成熟，在大流行病發病時未能及時確保口罩和疫苗。政府應認真分析這些錯誤和問題，反映在保健醫療政策上，並逐步重新整頓防疫體系。疫苗和藥物的研究、開發也要加快速度。 與政府解除防疫舉措無關，國民要各自持續進行徹底的自我防疫。雖然呈減少趨勢，但危重癥患者人數仍接近1000人。高齡群體和基礎疾病患者等感染脆弱階層的危險度仍然很高。疲勞感堆積的防疫、醫療現場，需要為應對今後危機而充電的時間。現在是所有人在新冠疫情留下的這些課題面前，都需要重新調整呼吸的時刻。

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