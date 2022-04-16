時隔7年再次舉辦展覽的澗松美術館“葆華閣”. April. 16, 2022 07:22. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 爲新建收藏庫和內部複原工程而休館的澗松美術館時隔7年將舉辦展覽。16日至6月5日在首爾城北區澗松美術館“葆華閣”舉行的“寶華修補-再次遇見澗松的寶物”，將通過文化遺産廳的“文化遺産大量收藏處保存管理支援事業”展示2年間保存處理的作品中的8件32幅。 麗末鮮初的儒學學者鄭夢周（1337~1392年）的弟子、世宗（1418~1450年在位）和鄭麟趾（1396~1478年）的老師權遇（1363~1419年）的詩文集《梅軒先生文集》中1452年發行的初刊本將首次公開。另外，還將展示朝鮮後期代表性書畫收藏家金光國（1727~1797年）收集的《海東名畫集》。《海東名畫集》是收錄了包括朝鮮初期畫員安堅的《秋林村居》、申師任堂（1504~1551年）的《葡萄》、元命維（1740~1774年）的《桃源春色》等在內的30幅畫作的書畫帖。學藝研究室長白仁山15日表示：“收錄英祖時期數一數二的大收藏家金光國一生收集的畫作和文章的《海東名畫集》是韓國繪畫史專業人士必不可少的畫冊。” 朝鮮通信使隨行畫員、代表17世紀的畫家韓時覺（1621~?）的《布袋和尚》、金弘道（1745~?）的《阆苑偷桃》、張承業（1843~1897年）的《松下鹿仙》等也將公開。澗松美術館館長全仁建（音）表示：“由于全球性大流行疫情和收藏庫工程，長期未能舉辦展覽，同時發生了很多令人頭暈、困難的事情”，“此次展覽以文物保存處理爲重點，今後將繼續開展從1971年開始的澗松美術館的展覽、保存、研究、教育活動。” 此次展覽不包括曾引發國寶拍賣爭議的國寶“金銅三尊佛龛”。金銅三尊佛龛是今年3月虛擬貨幣投資者組織“Heritage DAO”購入49%股份的國寶，DAO方面將三尊佛像永久委托給澗松方面。 全館長表示：“金銅三尊佛龛很好地保存在地下的金屬文物收藏庫中，雖然不是馬上，但不久後會有展示的機會。”另外，他還補充道：“今後不會再發生拍賣國寶的事情”，“因爲存在如果不解決積壓的負債，就很難期待未來的現實，所以抱著斷臂的心情做了這件事。”如果想通過免費展覽觀看展覽，必須在澗松網站（kansong.org）進行預約。上午11點、下午3點進行展示說明節目。

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