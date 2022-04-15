美國提交安理會對朝新製裁決議草案，「把朝鮮原油供應減少一半」. April. 15, 2022 07:57. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 美國在聯合國安理會新的對朝鮮製裁決議草案中要求，把對朝鮮的原油供應減少一半，並禁止其出口礦物產品。草案中不僅禁止朝鮮進行核試驗和彈道導彈試驗，還禁止朝鮮試驗可以對韓國和日本進行打擊的攜帶核彈頭的巡航導彈。 路透社當地時間13日報道說，美國已向聯合國安理會15個理事國提交了包含上述內容的對朝製裁決議草案。這是自2017年12月通過安理會2397號決議後，時隔5年再次向聯合國安理會分發傳閱對朝鮮製裁決議草案。這一草案是針對朝鮮打破暫停核、導彈試驗承諾、3月24日發動試射洲際導彈的挑釁而采取的措施。 美國在製裁決議草案中提出，把對朝鮮的原油供應量從每年400萬桶減少到200萬桶，精煉油從50萬桶減少到25萬桶。據推測，朝鮮一年的石油消費量為400萬至550萬桶。值得註的是，草案把巡航導彈也納入製裁對象，將禁止發射的對象擴大到了可以搭載核彈頭的所有導彈。安理會目前的製裁決議規定：「朝鮮不能利用彈道導彈技術進行發射和核試驗。」以此為依據，文在寅政府一直認為，不僅是巡航導彈，朝鮮發射短程彈道導彈也不是挑釁行為。

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