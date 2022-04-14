沒有基礎疾病的60歲以上人群，從今天開始接種第四次疫苗. April. 14, 2022 07:58. by 柳根亨 noel@donga.com. 從14日起，將正式對60歲以上高齡人群進行新冠疫苗第四次接種。原本只針對療養醫院患者進行的第四次接種將擴大到全體老人。 從14日起，1223萬名60歲以上高齡人群可以利用剩余疫苗進行第四次接種。第三次接種後過了120天就可以接種。通過Naver、Kakaotalk當天預約後即可接種。可以確定接種時間及場所的一般接種，在18日提前預約後，從25日起可以接種。 防疫當局計劃於15日宣布放寬保持社交距離的方案。目前正在討論全面解除餐館、咖啡廳等營業時間限製（晚上12點）和私人聚會人員限製（10人）的方案。不過，預計此次宣布的內容中不會包括解除室外義務性戴口罩的要求。

한국어