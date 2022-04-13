“純真的少女，像白紙一樣”“因爲是正義的海盜，所以非常依賴”. April. 13, 2022 08:04. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 19世紀英國浪漫主義詩人拜倫演唱的正義的海盜康拉德和純情少女梅多拉的愛情故事將以華麗的身姿登上舞台。這是國立芭蕾舞團將于20日至24日在首爾瑞草區藝術殿堂歌劇院上演的古典芭蕾《海盜》的故事。《海盜》是法國出身的編舞家馬裏烏斯•普蒂法于1899年創作後，經過了衆多藝術家的手。國立芭蕾舞團從兩年前開始推出了將《海盜》的編舞、敘事、音樂全部更換的新版本。 在本賽季中，首席舞蹈演員許瑞明（32歲）和獨唱者沈賢姬（30歲）將首次合作演繹康拉德和梅多拉情侶。許瑞明繼2020年公演之後個人第二次出演康拉德一角，而沈賢姬將飾演梅多拉一角，首次登台亮相。在首爾公演之前，兩人于1日在春川文化藝術會館呈現了初舞台，受到了觀衆的起立鼓掌。 12日在首爾藝術殿堂見到的沈賢姬說：“因爲是第一次，所以很緊張，哥哥鼓勵我說‘再放松一點，從容一點’，我才能夠順利結束演出”，“演戲的時候很開心，但結束後卻忙得不可開交。”許瑞明稱贊沈賢姬說：“觀衆們可能沒有察覺到，剛開始賢姬非常僵硬”，“很難重新振作精神,但是她很快就適應了舞台。” 國立芭蕾舞團獨奏家兼編舞家宋貞彬新編的《海盜》的舞蹈需要高難度技術和巨大的體力。34~38 揮鞭轉（Fouette•支撐一只腳，揮動另一條腿旋轉的動作）和需要一下子舉起芭蕾舞女演員的托舉……艱難的動作接連不斷，在國立芭蕾舞團舞蹈演員中間也“臭名遠揚”。 “因爲動作一直不停歇，所以只有在觀衆鼓掌時才能一邊打招呼一邊休息。所以掌聲越久越好。因爲可以休息很久。（笑）”（許瑞明） “雖然在技術上很辛苦，但也要忠實于愛情這一感情表達。做動作的時候也要對視微笑……真的是一部需要花費很多心思的作品。”（沈賢姬） 最近，只要對視，兩人就會練習Pas de deux（雙人舞）動作。據說，兩人在墜入愛河的戀人跳的第二幕的臥室雙人舞上花了很多工夫。 “臥室雙人舞開始時，一般都是梅多拉靠著康拉德進入臥室，我們決定稍微變形一下。如果害羞的梅多拉向後停頓，康拉德就會用手抓住並帶領她。”（許瑞明） “這是源于練習時對話的動作。當心愛的人走近時會有怎樣的反應、激動的心情時如何牽手等，我們一一進行了對話，研究了動作。”（沈賢姬） 兩人是善花藝術高中相差一個年級的前後輩，從加入國立芭蕾舞團到站在同一舞台上，兩人已經結緣10多年。 “我從小就在旁邊看著哥哥。因爲哥和我的丈夫也很熟，所以平時也經常來我家玩。最重要的是作爲舞蹈演員，經驗豐富，所以非常依賴哥哥。我們是累的時候會相互依靠的搭檔。”（沈賢姬） “賢姬就是單純的少女梅多拉。因爲像白紙一樣，所以無論塗上什麽顔色或畫都能流暢地消化。而且比什麽都輕！對芭蕾舞演員來說，那是最棒的。（笑）”（許瑞明） 門票價格爲5000~10萬韓元

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