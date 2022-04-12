執政黨魯莽的「完全剝奪檢方調查權」之舉，檢察機關應退出組織利己主義. April. 12, 2022 08:24. . 檢察總長金五洙昨天就共同民主黨推進「完全剝奪檢方調查權」法案時表示，「如果廢除檢察機關的調查功能，作為檢察總長將再也沒有履行職務的意義」，將為反對法案掛冠而去。檢方繼本月8日舉行全國高等檢察長會議後，昨天又舉行了全國地方檢察長會議，集體表明了反對「完全剝奪檢方調查權」法案的意向。 金五洙總長、首爾高等檢察廳檢察長李成潤等人，是配合文在寅政府一路高歌猛進的「親政府」派檢察官。他們也加入其中，一致反對「完全剝奪檢方調查權」法案。因為以前看文在寅政府的眼色行事，現在又要看尹錫悅新政府的眼色行事，這是個問題，而就算內部發生爭執，在針對外部勢力守護組織方面卻能不分你我，這樣的組織利己主義也是個問題。 檢方的反對邏輯是：「實施調查權調整才一年多，在落實到位之前再次完全廢除檢方調查功能的討論還為時尚早。」只是嘴上說為時尚早而已，實質內容是不想放棄對重大事件的直接調查權。在全球範圍內，檢察機關本來的任務是起訴和公訴。在發達國家中，沒有一個國家的檢方像韓國這樣在龐大的領域進行直接調查。但是，強硬派檢察官們卻提高嗓門，鼓噪復雜而巧妙的形式理論，混淆發達國家刑事司法製度的實際情況。 當然，自不待言，以露骨的政治策略強行推進完全剝奪檢方調查權法案的共同民主黨也是錯誤的。為了「從檢察機關的調查中守護文在寅和李在明」的目的，連作為國家基礎的刑事司法體製也要動搖，對此，不僅是與共同民主黨事事對立的國民力量黨，就連在檢察改革中大體上站在共同民主黨一邊的正義黨，也出面進行了批判。 檢察機關對彈劾總統起到了決定性作用，並針對再次因彈劾事件執政的總統，自己推出了總統。這是只有在檢察機關擁有龐大的重大事件直接調查權的韓國，才有可能出現的事情。因此，雖然一年多前進行過調查權調整，檢察機關的權限仍然過大。必須縮小。不過，刑事司法製度是國家的基礎，因此必須階段性地、但是不停歇地推進，直到此前的調查權調整落實到位。

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