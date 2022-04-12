鄭鎬永投稿稱“分娩就是愛國者，癌症特效藥就是結婚”引發爭議. April. 12, 2022 08:25. by 李智潤記者、世宗=具特教記者 asap@donga.com,kootg@donga.com. 保健福利部長官候選人鄭鎬永和産業通商資源部長官候選人李昌陽對低出生率發表見解的過去媒體投稿專欄引起了爭議。 鄭候選人在擔任慶北大學醫院外科教授的2012年在地區日刊上以《愛國之路》爲題投稿的專欄中寫道：“我覺得沒有像現在這樣容易愛國的時候了”，“光是結婚就能馬上成爲預備愛國者，如果再分娩生育的話，就能加入愛國者的行列。”接著他主張說：“根據計算，韓國人將在2900年滅絕。 如果有‘恐怕不至于’的疑問，就環顧四周吧”，“每10名20多歲女性中只有1名結婚。” 鄭候選人作爲鼓勵結婚的理由，提出了美國大學的研究結果，稱有配偶的肺癌患者比單身患者長壽，並解釋說：“治療癌症的特效藥是結婚。”他一邊發表評論，一邊說：“現在是全體國民都應該做媒人的時候了。這就是愛國。”專欄引發爭議後，鄭候選人11日通過保健福利部表示，“這是10多年前作爲外科教授，對低生育現象感到惋惜而改進的意見。”李長官候選人在擔任KAIST經營大學教授的2010年在《中央日報》上撰寫的專欄中表示：“從經濟學的角度來看，對于既有經濟實力又回避生育的行爲，引入（回避生育）負擔金可以成爲有意義的政策備選方案。”李候選人10日解釋說：“這是介紹了從經濟學理論來看，對低出生率可能會有新視角的內容。”

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