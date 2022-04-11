尹錫悅政府第一期經濟團隊，應先整理補充預算和房地產的混亂局面. April. 11, 2022 07:40. . 當選總統尹錫悅昨天宣了「第一期經濟團隊」主要部門負責人的人選結果。國民力量黨國會議員秋慶鎬被看中擔任經濟副總理兼企劃財政部長，前濟州知事元喜龍為國土交通部長，韓國科學技術院教授李昌陽為產業通商資源部長。秋慶鎬是再選議員，曾擔任企劃財政部次官和部長級的國務調整室長，元喜龍是四選議員，曾擔任地方自治團體負責人。李昌陽曾在產業資源部工作了15年。雖然還要越過人事聽證會的門檻，但大體上可以說專業性沒有問題。 秋慶鎬昨天表示：「經濟部長們將組成一個團隊，把當前懸而未決的物價穩定作為首要課題加以解決。」他還擔心歷史最高的家庭和國家負債。同時，對於尹錫悅「為個體戶、小工商業者編製50萬億韓元補充預算」的公約，他表示：「該做的就得做。不能因為物價而停止補充預算。」 秋慶鎬在擔心物價的同時還要強行追加預算的發言令人擔憂。在消費者物價創下10年零3個月以來最高值的情況下，如果釋放巨額補充預算，就很難避免物價不穩定。如果流動性增加，韓國銀行就要更快地提高基準利率，家庭只要利率上升1個百分點，就要多負擔18萬億韓元的利息。消費必然會隨之萎縮。 元喜龍將擔任推進錯綜復雜的房地產製度和稅製正常化的重任。首先，為了增加市場出售量，交接委員會宣布的「如果在一年內多住宅擁有者出售擁有2年以上的住宅，將免除轉讓所得稅重課」將付諸實施。問題是，如果同時推進將財產稅、綜合房地產稅等擁有稅降低到2020年水平的競選公約，多住宅擁有者可能會認為「不用賣房子了」。 韓國經濟現在已經到了即使政府出現小政策失誤或判斷錯誤，也容易被打破的危險局面。不增加國家債務，光靠減少支出來籌集50萬億韓元的補充預算，幾乎是不可能的。盡管如此，如果秋慶鎬要推進補充預算，他為了最小化對物價、財政、家庭負債的負面影響，首先要大幅減少補充預算的規模，並尋得國民的諒解。元喜龍應該小心翼翼地改善製度，避免一部分人開始動搖的房價擴散到整個市場。如果第一個鈕扣沒有扣好，局面被打破，重建需要更長的時間。

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