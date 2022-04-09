被國際社會孤立的俄羅斯. April. 09, 2022 18:12. by 兪載東, 申晋宇 jarrett@donga.com,niceshin@donga.com. 隨著國際社會對俄羅斯軍隊在烏克蘭布恰等地殘忍殺害平民的證據感到公憤，俄羅斯事實上在經濟領域以外的國際舞台上也被孤立。俄羅斯是聯合國常任理事國中第一個退出聯合國人權理事會的國家。美國和歐盟連日來不斷加大對俄羅斯的制裁力度。因嚴重依賴俄羅斯産煤炭、石油、天然氣而忌諱全面能源制裁的歐盟，也亮出了“禁止進口煤炭”這張牌。美國通過了廢除對俄羅斯最惠國待遇的法案。 聯合國大會當地時間7日上午在美國紐約聯合國總部召開緊急特別會議，以93票贊成、24票反對、58票棄權的結果通過了中止俄羅斯人權理事會理事國資格的決議。當天的決議案在193個成員國中，除棄權及不參加外，以三分之二的贊成票通過。在聯合國安理會5個常任理事國中，俄羅斯是第一個被聯合國下屬機構“趕出去”的國家。 93個贊成國中包括韓國、美國等主要7個國家（G7）、土耳其、格魯吉亞、以色列等。韓國在共同提議決議案的58個國家中也榜上有名。相反，俄羅斯、朝鮮、中國、古巴、伊朗、白俄羅斯、敘利亞等國投了反對票。這些國家在表決前申請發言，主張“布恰大屠殺嫌疑是捏造的”“決議案含有政治意圖”。 截止到當天，退出聯合國人權理事會的國家只有2011年獨裁者卡紮菲政權武力鎮壓反政府示威的利比亞。 歐盟當天就禁止進口俄羅斯煤炭達成了最終協議。這是對歐洲俄羅斯産能源的首次制裁。據法新社報道，當天達成協議的制裁案中包括進口俄羅斯産原材料、禁止俄羅斯船舶進入區域內港口等。由于歐盟的煤炭進口總額中45%依賴俄羅斯，所以對俄羅斯能源制裁持消極態度，但當天雙方就屠殺平民一事達成了全面協議。煤炭禁運措施爲尋找替代供應商的時間，將推遲4個月，于8月生效。

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