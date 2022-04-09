駐韓美軍大使提名人：“朝鮮是不良政權……必須堅持CVID”. April. 09, 2022 18:14. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 美國駐韓大使提名人菲利普•戈德伯格（照片）當地時間7日將朝鮮定性爲“不良政權（rogue regime）”，並表示：“必須堅決、持續地堅持完全、可驗證、不可逆的無核化。”針對提高核威脅水平的朝鮮，美國拜登政府正在加速采取強硬措施。 戈德伯格當天在美國參議院外交委員會批准聽證會上表示：“CVID非常符合美國的遏制政策，旨在擴大和深化韓美同盟，從違反聯合國安理會所有決議的朝鮮不良政權中防衛（韓國）。”朝鮮對CVID表示強烈反對，稱這是“要求單方面投降”。拜登政府也應文在寅政府的要求，一直使用韓半島的“完全無核化”一詞，而不是CVID。 戈德伯格表示：“朝鮮的衝擊性、持續的挑釁是非常令人擔憂的事情，”“我們應該與韓國、日本建立牢固的同盟關系，以強化的威懾力應對。”他接著說：“朝鮮爲了緩和制裁持續施壓。同時想抓住兩只兔子。”這意味著，最近朝鮮接連發起挑釁，試圖在維持核擁有國地位的同時緩和對朝制裁。 戈德伯格的CVID發言是在拜登政府預告朝鮮有可能發起挑釁並表明強硬應對方針的情況下做出的。美國繼公開朝鮮試射洲際導彈和重啓核試驗動向的相關情報後，又透露出推進聯合國安理會新的對朝制裁和展開戰略資産的可能性。戈德伯格曾在2009年至2010年擔任美國國務院對朝制裁協調官，全權負責2009年5月朝鮮進行第二次核試驗時通過的聯合國安理會對朝制裁1874號的執行工作。

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