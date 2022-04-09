“傳說中的樂隊”平克•弗洛伊德爲幫助烏克蘭重新集結. April. 09, 2022 07:25. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 英國傳奇搖滾樂隊平克•弗洛伊德（Pink Floyd）時隔28年重新集合，發表了支援烏克蘭的歌曲。7日（當地時間），據英國《衛報》、《美聯社》等媒體報道，平克•弗洛伊德的創立成員大衛•吉爾莫和尼克•梅森當天推出了新曲《Hey Hey Rise Up》。2000年代以後一起活動的蓋•普拉特、制作人兼作曲家尼丁•索尼、已故成員裏克•賴特的女兒加拉也參與了這首歌的制作。 新曲中插入了烏克蘭樂隊BoomBox的隊長安德烈•赫裏烏紐克在俄羅斯入侵後上傳到Instagram的部分烏克蘭民衆歌謠。2015年曾與吉爾莫在倫敦一起演出的赫裏烏紐克最近在基輔的聖索非亞教堂前演唱了紀念烏克蘭獨立軍的民衆歌謠。平克•弗洛伊德計劃將新曲收益捐贈給烏克蘭支援活動。 吉爾莫在接受《衛報》采訪時表示：“看到赫裏烏紐克的民衆歌謠視頻的瞬間，就覺得可以利用我擁有的平台做點什麽”，“看到主要強國對獨立、和平的民主國家發動的不義攻擊，是一件給人帶來挫敗感的事情。”吉爾莫說：“兒媳是烏克蘭人，孫子們身上也有一半烏克蘭人血統。“ 1965年在英國倫敦成立的平克•弗洛伊德通過抨擊社會內容的歌詞和利用多種樂器的獨特氛圍的歌曲，構築了強大的粉絲群。樂隊還被評價爲開拓了1960、70年代的“漸進式搖滾”時代。

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