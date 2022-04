進口糧價或將上漲10%以上…飯桌物價異常. April. 08, 2022 07:51. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 據預測,今年第二季度(4~6月)進口糧食價格將比上一季度上漲10%以上。有觀測認爲,在3月份物價上漲4%以上的情況下,今後糧食價格也將上漲,因此“飯桌物價”上漲的壓力將進一步增大。 7日,據韓國農村經濟研究院農業觀測中心的《國際谷物4月刊》報道,今年第二季度食用谷物進口單價指數(unit value index of imports)爲158.5,與前一季度相比將上升10.4%。飼料用谷物進口單價指數也比前一季度上升了13.6%,達到163.1。這兩個指數都是自2008年第4季度(10~12月)後約14年來的最高水平。俄羅斯入侵烏克蘭導致世界糧食價格上漲,韓元對美元彙率和海上運費上漲趨勢産生了影響。 國策研究院認爲,如果糧食等原材料價格持續暴漲,韓國經濟的經濟恢複將受到制約。韓國開發研究院(KDI)當天在《4月經濟動向》中評價道,“最近韓國經濟在烏克蘭事態以後對外條件惡化,經濟下行危險擴大。” 接著,KDI將“烏克蘭事態長期化”選爲主要經濟下行因素,並分析說,“如果原材料價格持續暴漲趨勢,我國經濟的物價上漲率將維持較高水平,利率上調加速,經濟複蘇將受到制約。” 俄羅斯和烏克蘭市場占有率較高的原油、鎳、小麥等原材料和農産品價格已經呈現出大幅上漲的趨勢。迪拜原油6日達到每桶103.79美元,比2月末上漲了7.2%。鎳每噸3.36萬美元,同期暴漲33.1%。

