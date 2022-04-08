在朝鮮挑釁威脅中，尹錫悅造訪「韓美同盟的心臟」. April. 08, 2022 07:50. by 朴勛相記者、趙雅拉記者 tigermask@donga.com,likeit@donga.com. 韓國當選總統尹錫悅7日訪問京畿道平澤駐韓美軍總部基地漢弗萊斯軍營時表示：「在朝鮮發射洲際導彈等圍繞韓半島的國際形勢非常嚴峻的情況下，再怎樣強調基於韓美軍事同盟和聯合防衛態勢的強大遏製力都不為過。」在政權更叠時期，朝鮮的洲際導彈挑釁、核試驗征兆等韓半島危機達到高潮的情況下，尹錫悅再次強調了韓美同盟的牢固性。這是尹錫悅當選總統後首次訪問駐韓美軍基地。 尹錫悅當天上午訪問漢弗萊斯軍營，檢查韓美聯合防衛態勢，並與駐韓美軍司令拉卡梅拉、副司令金承謙就韓半島安保狀況交換了意見。據尹錫悅發言人裴賢鎮透露，尹錫悅在會面時表示：「將進一步提高韓美同盟的凝聚力，加強對朝鮮核、導彈威脅的遏製和應對態勢。」尹錫悅還強調：「作為當選總統首次訪問的部隊是韓美軍事同盟的心臟地帶漢弗萊斯軍營。」尹錫悅在留言簿上寫道：「平澤是堅實的韓美同盟的象征。」 大選期間一直強調加強韓美同盟的尹錫悅還向駐韓美軍方面表示了感謝。尹錫悅表示：「今天我們享受的大韓民國自由和繁榮，是因為有無數前輩戰友的獻身和犧牲才有可能實現。」對此，拉卡梅拉回答稱，「我認為，不能為韓半島穩定盡到作用，就是玩忽職守」，並強調了「韓美間鐵桶同盟」的重要性。據悉，尹錫悅在拉卡梅拉的要求下，在座談會結束後單獨進行了20分鐘的面談。 分析認為，尹錫悅的這種安保行動，是因為認為朝鮮的挑釁已經達到了危險程度。美國國務院朝鮮事務特別代表金聖當地時間6日表示，朝鮮有可能在15日金日成生日之際進行核試驗。金聖說：「我們擔心朝鮮15日采取挑釁性行動。」金聖就挑釁性行為表示：「也有可能是追加發射導彈或核試驗。」他還表示，美國正在準備對朝鮮的重大挑釁采取軍事應對，「正在考慮韓美或韓美日共同強化威懾力的措施」。美國國務院副國務卿舍曼當天在美國眾議院外交委員會聽證會上提及尹錫悅派遣的韓美政策協議代表團面談時表示：「為應對朝鮮的攻擊，將采取表明具有可信威懾力的措施。」

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