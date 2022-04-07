青瓦臺機構壓縮輪廓初現……希望它成為擺脫「帝王式總統」的第一步. April. 07, 2022 07:53. . 當選總統尹錫悅的青瓦臺機構改革構想正在初現輪廓。首先決定不廢除首席秘書的所有職務，只取消「3室長12首席」體製中的政策室長、就業首席秘書、民政首席秘書的職務。據悉，其余首席秘書的名稱正在考慮改為強調參謀性質的助理。總統室的工作人員也將減少30%左右。這是根據青瓦臺的作用和功能大幅減少散漫、臃腫的內部組織和人力的「小青瓦臺」構想。 廢除政策室長和兩個首席秘書的職務，是值得肯定的決定。政策室在盧武鉉政府時期開始設立，在李明博政府和朴槿惠政府中消失，但在文在寅政府上臺後重新復活。它對於政府部門可以自己做的事情，每樁每件都要事先介入，「疊床架屋」的爭議不斷。就業首席秘書是根據文總統的「一號指示」為創造工作崗位而設立的。但在民間領域創造工作崗位方面沒有取得什麽成果，甚至出現了「只創造了就業首席秘書工作崗位」的諷刺。掌管檢察機關、警察、國稅廳等權力機關的民政首席秘書一直被認為是無所不為的青瓦臺權力的象征。 在壓縮青瓦臺組織規模的同時，也要改善錯誤的行為。一直以來，青瓦臺不僅對政府部門的業務，對部門人事也行使了過度的影響力。因此，公職社會只看青瓦臺眼色行事的「伏地不動」已成為家常便飯。最近國務總理候選人韓德洙對尹錫悅說，「人事權如果交給責任部長，公務員社會氛圍就會好轉」，也是出於這樣的認識。 借此機會，有必要研究調整總統室和內閣作用的方案。即使是為了防止業務重復，總統室也需要集中進行中長期戰略課題和未來規劃，內閣則需要把焦點放在應對懸案上。總統室和內閣也應該擺脫單方面、垂直的上下關系，轉變為可以自由提出意見和討論的水平關系。只有這樣，才能靈活有效地應對復雜的懸案。克服帝王式總統製是韓國政治長期以來的課題。期待尹錫悅的「小青瓦臺」能成為第一步。

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