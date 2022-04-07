66歲以上貧困危險度，韓國居經合組織成員國首位. April. 07, 2022 07:54. by 申誌煥記者 jhshin93@donga.com. 統計顯示，韓國老人（66歲以上）的相對貧困危險度在經濟合作與發展組織成員國中最高。據分析，韓國的糧食自給率降至1970年的四分之一，對國際糧食價格的變動變得更加脆弱。 統計廳6日發表的《韓國的可持續發展目標執行報告2022》顯示，2020年韓國66歲以上人口的相對貧困率為40.4%。這是18∼65歲（10.6%）的4倍。相對貧困率是指在全體人口中收入低於中等收入的50%的人口比重。 以66歲以上人口相比18∼65歲人口貧困率計算得出的「相對貧困危險度」為367.8%（2018年標準），在經合組織國家中居首位，是緊隨其後的瑞士（250%）的1.5倍、日本（153.8%）的2.4倍。老人的低收入問題也很嚴重。2020年韓國國內66歲以上人口的均等化中等收入（可支配收入）為每年1809萬韓元，僅為18~65歲（每年3240萬韓元）的一半。 2020年韓國的糧食自給率為20.2%。這是1970年（80.5%）的四分之一。除主食大米（92.8%）外，豆類（7.5%）、玉米（0.7%）、小麥（0.5%）等的自給率均低於10%。韓國需要進口大部分糧食，因此國際糧食價格變動對國內物價的影響很大。 受新冠疫情影響，學生未達到基礎學歷的比率在所有科目中都大幅增加。2020年高中二年級學生數學和英語基礎學歷未達標的比率分別比前一年提高了4.5個百分點和5.0個百分點。隨著新冠導致快遞和外賣食品的需求增加，紙張、塑料等垃圾排放量也同時增加了10%∼20%。

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