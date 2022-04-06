繼《鱿魚遊戲》之後出演《夜叉》的朴海洙：“我是Netflix公務員”. April. 06, 2022 08:00. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 世界各國情報機關展開間諜戰爭的中國沈陽。據悉，正在這裏活動的專門負責國家情報院秘密工作的秘密小組（black team）數月來向韓國進行了虛假報告。偵查財閥總裁，被降職爲國情院外派檢察官的檢察官韓志勳（朴海秀）爲了調查其內幕，將作爲特別監察官派遣到沈陽。看到被稱爲“夜叉”的秘密小組組長池江仁（薛景求飾）和組員們展開槍戰等不擇手段地與各國要員展開諜報戰爭的樣子，他感到非常驚訝。 奈飛原創電影《夜叉》將于8日向全世界公開。羅賢導演在5日舉行的網絡制作報告會上就以沈陽爲背景一事表示：“沈陽是與朝鮮相鄰的大城市，總是充滿緊張感，因此非常適合作爲諜報動作片舞台。”而影片的實際拍攝是在中國台灣和韓國進行的。 印度神話和佛教中出現的夜叉既是捕食人的醜惡鬼，也是守護佛法的守護神。飾演雙重存在“夜叉”池江仁一角的薛景求當天表示：“池江仁雖然魯莽、暴力，但爲了正義不惜獻出生命。”接著，他笑著說：“第一次看劇本時，池江仁帥到無法承受的程度，所以要求導演降低一點‘帥位’。” 通過奈飛電視劇《鱿魚遊戲》成爲國際明星的朴海秀出演《夜叉》而備受關注。當天自稱“Netflix公務員”的樸海秀就《夜叉》介紹說：“這是一部能讓眼睛和耳朵享福的痛快的電影。”爲了把包括槍戰場面在內的各種動作戲生動地展現出來，導演使用了36把槍和7700多發子彈，下了很大功夫。華麗的槍戰場面加上異國背景，與其說是韓國電影，不如說是香港電影或好萊塢電影。 飾演強調法律和原則的韓志勳一角的朴海秀通過華麗的動作，將稍有不慎就可能變成非現實的電影氛圍引向現實，起到均衡者的作用。與《鱿魚遊戲》中真摯的尚宇不同，他還展示了節制的搞笑演技。對于通過《鱿魚遊戲》成爲明星一事，他表示：“如果我能對海外觀衆觀看《夜叉》産生一點好的影響，我將感激不盡。”

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