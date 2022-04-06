想要室外無口罩，死亡人數應進一步減少. April. 06, 2022 08:01. by 金素英記者 ksy@donga.com. 韓國新冠確診患者人數呈明顯減少趨勢。防疫當局正在研究製定針對秋冬季節新冠疫情再次流行的疫苗接種計劃。 據疾病管理廳5日透露，以當天零時為準，每天新增確診患者為26.6135萬人。與一周前（34.7490萬人）或兩周前（35.3891萬人）同一星期相比，最多減少了近9萬人。 有人指出，雖然確診人數已經超過頂點，正在減少，但很難認為新冠疫情的整體流行狀況穩定。防疫當局把最近一周（3月27日~4月2日）全國的新冠危險度等級評價為5（非常低~非常高）級別中的最高級別「非常高」。特別是非首都圈重患者病床啟動率超過70%，醫療應對體系的負擔依然存在。高麗大學九老醫院感染內科教授金宇柱（音）擔心地說："危重癥患者和死亡者仍然很多，」「距離全面解除還有很長的路要走。」 此外，防疫當局預測，新冠病毒今年秋天和冬天有可能再次在國內流行。中央防疫對策本部流行病學調查分析團長李尚元（音）表示：「秋季可能會因季節性影響再次流行，」「政府除了接種第四針之外，還在研究應對秋季、冬季再次流行的接種計劃。」 通常，相比炎熱潮濕的夏天，病毒在寒冷幹燥的冬季更容易傳播。病毒本身在低溫下生存更長時間。另外，天氣變冷，室內活動就會增加，形成「三密（密閉、密集、密接）環境，病毒傳播就會增加。

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