地方選舉在即，法務、行政部門不能任命「現役政界人士」. April. 05, 2022 07:43. . 當選總統尹錫悅的法務部、行政安全部部長候選人的人事安排，正在成為此次組閣人選的核心要點之一。法務、行政安全部部長是分別指揮檢方和警察等司法機關的要職。而且尹錫悅還承諾要把警察廳長從副部長級提升到部長級。另外，根據廢除青瓦臺民政首席室的方針，其功能大部分將移交給法務部長。隨著兩個部長職位的地位得到加強，候選人之間的競爭日趨激烈，前、現任議員們的議論滿天飛。 法務、行政安全部部長還是選舉的主管部長。這是比其他任何部門部長都強調公正和政治中立意誌的場合。盡管如此，在文在寅政權中，親文核心執政黨重要議員在總統選舉運動期間也一直擔任法務、行政安全部部長，引發了不公正的爭議。特別是法務部長樸範界似乎提出朝野總統候選人相關調查的指導方針的發言，受到了在野黨的批評。在政權更叠後首次舉行地方選舉之前，為了消除不公正、偏向的爭議，政界人士出身的人不能擔任法務、行政安全部部長一職。 更何況，國民力量黨在總統選舉時再次敦促文在寅政權，為了公正的選舉管理，要組成選舉中立內閣。中立內閣的核心是更換親文核心法務、行政安全部部長。不能因為從在野黨轉變為執政黨，就在一瞬間改變立場。檢察總長出身的尹錫悅應該比任何人都清楚政界人士出身的法務部長人事所導致的問題。 在地方選舉只剩下不到兩個月即將到來之際，朝野正在急劇對峙。如果尹錫悅政府上臺後，朝野因圍繞地方選舉的公正性是非發生激烈沖突，政局將不可避免地陷入癱瘓。新政府積極推進的各項政策也必然會出現差池。雖然內部也有人說，政治家出身的部長只要保持政治中立就沒有問題，但不能這樣看。在法務、行政安全部部長的人事安排中，沒有必要製造政治爭論的導火索。

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