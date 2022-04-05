比特幣的開采量突破1900萬個……僅剩200萬個. April. 05, 2022 07:45. by 金聖模 mo@donga.com. 據虛擬資産專門媒體“Cointelegraph”3日（當地時間）報道，總發行個數爲2100萬個的虛擬貨幣“比特幣（bitcoin）”的開采量（生産量）超過了1900萬個。據Cointelegraph透露，1日比特幣開采企業“SBI Crypto”開采了第1900萬個比特幣。至此，可開采的比特幣在200萬個以下。 比特幣是使用“中本哲史”名字的人在2008年推出的基于區塊鏈技術的數字資産。比特幣代替發行、管理國家貨幣的中央銀行，使用者每10分鍾記錄一次比特幣的整體交易。向證明記錄是否正常、最先用電腦解開複雜數學運算的人支付虛擬資産作爲補償。這一行爲被稱爲開采。區塊鏈是將每10分鍾産生的交易記錄（區塊）像鏈條一樣連接的方式。 比特幣的開采始于2009年。爲了維持比特幣的供應量，根據開采商的數量，數學運算難度會有所改變。據悉，爲了解決複雜的運算問題，動用了數百台電腦的開采業者將獲得開采補償及交易手續費等。據美國CNBC報道，這種調整每隔兩周進行一次。 虛擬資産業界推測，比特幣的開采完成時間爲2140年。在此之後，對于比特幣的未來，出現了不同的預測。有意見認爲，如果整體開采結束，需要記錄的動機就會消失，很難維持比特幣的生態系統，相反也有人表示，由于比特幣的稀缺性增大，價格上升，僅憑手續費基礎的收益，就有充分的理由存在開采商。 在海外，也有人批評開采消耗巨大電力的比特幣。如果將需要開采比特幣的電力按國家來計算，相當于世界第27位的電力消費國。領先荷蘭、挪威、阿聯酋（UAE）等國家。環境運動團體“綠色和平”計劃從本月開始，在《紐約時報》、《華爾街日報》等美國主要報紙和社交媒體上刊登批評比特幣生成方式的廣告。

한국어