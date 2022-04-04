尹錫悅提名韓德洙為總理……能否成為責任總理是關鍵. April. 04, 2022 09:29. by 鄭用寬 yongari@donga.com. 前總理韓德洙被提名為尹錫悅新政府的首任國務總理。當選總統尹錫悅昨天介紹了韓德洙，稱他是「與政派無關，只是實力得到認可的人」「在經濟、通商、外交領域積累了豐富的經驗的人」等。接著，他還說明了人選的背景，稱「要為韓國經濟再次飛躍打下基礎，要徹底應對經濟和安保融為一體的『經濟安保時代』。」 據悉，尹錫悅和韓德洙過去沒有特別的私人緣分。尹錫悅從一開始就物色了可以兼顧經濟、外交、安保的「非政治家」，認為韓德洙是最佳人選。韓德洙歷任通商交涉本部長、經濟副總理、總理等職務，還擔任過駐美大使和貿易協會會長。有人指出，韓德洙雖已73歲高齡，並曾在進步、保守政權中擔當諸多重任，但離開公職已久，新鮮感下降，很難將其視為符合第四次產業革命時代的總理。 韓德洙在接受媒體采訪時表示：「青瓦臺和總統不可能將所有政策都親理萬機。」「總統應該賦予各部部長固有的議程，使權力分散成為可能。」這是責任總理、責任部長的構想。 問題是如何實現。韓德洙在政權交替方面沒有做出直接貢獻，而是被「選中」。總統職務交接委員會已經另行啟動。尹錫悅方面計劃在本周依次發表部長候選人。這是韓德洙提請的形式。據悉，他前天在與尹錫悅的會面中，就部長候選人名單一同進行了評論，但究竟會參與多少人選還是未知數。 韓德洙表示，「如果青瓦臺完成人事安排，部門就會放手不管」，其構想是，讓部長推薦副職，並安排下屬機關的人事，如果有錯誤，則由部長親自承擔責任。如果總理提請部長、部長推薦副職等人事系統得以落實，青瓦臺的權力將比現在更加分散，內閣自律性也會提高。雖然是政權初期的過渡期，但責任總理和責任部長的落實取決於尹錫悅的實際意誌。

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