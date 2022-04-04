朝鮮金與正辱罵徐旭是「妄談先發製人的瘋子」. April. 04, 2022 09:29. by 申鎮宇記者、華盛頓=常駐記者文炳基 niceshin@donga.com、weappon@donga.com. 朝鮮國務委員長金正恩的妹妹、朝鮮勞動黨副部長金與正（照片）3日用「瘋子」「對抗狂」」垃圾」等語言炸彈猛轟韓國國防部長徐旭，對韓方進行了猛烈抨擊。時隔半年發表談話的金與正明確表示，此次談話是金正恩的意思。有分析認為，繼試射新型洲際導彈之後，又有人提出朝鮮進行核試驗的可能性，朝鮮是在「重大挑釁」之前把責任推卸給韓方，以積累名分。在朝鮮挑釁迫在眉睫的情況下，美國當地時間1日以涉嫌違反聯合國安理會決議為由，對支援彈道導彈開發項目的5個朝鮮團體進行了製裁。 金與正3日通過朝鮮中央通訊社發表談話時表示：「南朝鮮（韓國）國防部長1日妄稱對我國進行先發製人打擊，流露出了反共和國的對抗瘋狂。」她還警告說：「南朝鮮可能會因為國防部長胡言亂語而面臨嚴重的威脅。」這是針對徐旭講話而做出的猛烈批評。此前徐旭曾表示，「如果（朝鮮）導彈發射征兆明確，韓國具備對發射起點和指揮、支援設施進行精密打擊的能力」。 金與正自稱朝鮮是「核擁有國」，表示「將重新考慮對南朝鮮的很多問題」，甚至暗示了進一步挑釁的可能性。此前在金與正的談話之後，朝鮮曾采取切斷南北通信聯絡線、炸毀開城南北共同聯絡事務所、進行導彈挑釁等舉動。朝鮮軍隊中排名第一的黨書記樸正天也在當天的談話中威脅稱：「將把軍事力量集中到摧毀首爾的主要目標和南朝鮮軍隊上。」 在朝鮮暴走的情況下，美國的應對水平也在提高。時隔8天，美國財政部再次將5個朝鮮團體列入製裁名單。此次追加的是總管朝鮮彈道導彈開發的火箭工業部及其下屬的朝鮮勝利山貿易公司、合掌江貿易公司、雲天貿易公司等。

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