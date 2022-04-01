距地方選舉還有兩個月，不能成為沒有地區藍圖的「非好感大選延長戰」. April. 01, 2022 07:44. . 距離6月1日地方選舉還有兩個月時間，朝野雙方都逐漸展開了公推競爭。決定與共同民主黨合並的新浪潮黨代表金東袞、國民力量黨前議員劉承旼昨天依次宣布參加京畿道知事競選。京畿道被認為是最大的激戰地之一。面對首爾市長吳世勛，出現了共同民主黨前代表宋永吉的遴選論。國民力量黨議員洪準杓正式宣布參加大邱市長競選。 此次地方選舉是尹錫悅政府上臺20多天後舉行的。很難預測以0.73%的微弱差距結束的大選民心，會偏向哪一方。在各種輿論調查中，對尹錫悅的國政運營期待感停留在50%左右。在雙方分裂的民心尚未發生巨大變化的情況下，朝野似乎將地方選舉視為大選的「延長戰」，正在製定選舉戰略。 在2017年大選第二年舉行的上次地方選舉中，共同民主黨在17個廣域團體中占據了14個。這成為了2020年壓倒性議會選舉勝利的原動力。相反，國民力量黨以去年首爾、釜山市長補缺選舉的勝利為跳板，勉強在大選中獲勝。因此，此次地方選舉確實是朝野雙方都不能退讓的戰場。如果國民力量黨獲勝，尹錫悅政府將在一定程度上克服國會朝小野大的情況，獲得啟動國政的動力。如果民主黨獲勝，尹錫悅政府從一開始就被巨大在野黨的立法權力和地方權力所包圍，有可能無力。 共同民主黨表示：「將以死即生的覺悟動員黨的所有人力資源。」前京畿道知事李在明的作用論也不斷出現。國民力量黨也有相當危機感，認為「如果在地方選舉中失敗，尹錫悅政府將成為植物政府」。在這種情況下，地區均衡發展等地方選舉問題已經無影無蹤，「中央政治的地方化」現象更加露骨。在上次大選時參加黨內競選失敗或在大選之前辭職的人物大舉發出挑戰書也與此不無關系。甚至有人在首爾進行政治活動，以與相關地區的「牽強姻緣」為由，想要得到公推。 這是1995年以來第八次地方選舉。地方不能不受中央的影響。即便如此，地方選舉也有固有的領域。不能淪為大選的第二番選戰。如果不想被批評為繼「非好感大選」之後的「非好感地方選舉」，就應該在剩下的時間裏，為地區發展進行政策展望對決。

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