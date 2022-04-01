朝鮮又有潛射導彈挑釁征兆……新浦造船廠出現異常動向. April. 01, 2022 07:45. by 華盛頓=常駐記者文炳基、尹相浩軍事記者 weappon@donga.com、ysh1005@donga.com. 朝鮮鹹鏡南道新浦造船廠被捕捉到了可以視為發射潛射彈道導彈準備工作的情況。有分析認為，朝鮮繼發射能夠打擊美國本土全境的洲際導彈後，有可能在4月15日金日成生日（太陽節）前後發射新型潛射導彈。 美國智庫戰略與國際問題研究中心運營的朝鮮消息專門網站「超越分裂」當地時間3月30日公開8張新浦造船廠衛星照片，從中可以捕捉到發射潛射導彈的鯨魚級潛艇「8.24英雄艦」和拖船、潛射導彈試驗用駁船的動向。 在3月22日拍攝的照片中，拖船拖著隱藏在遮陽棚下的「8.24英雄艦」的船尾出來。第二天，「8·24英雄艦」再次隱藏在遮陽棚下，但拖船停泊在潛射導彈試驗用駁船旁邊。「8·24英雄艦」、拖船和駁船被認為是朝鮮潛射導彈試驗的「三要素」。朝鮮在發射潛射導彈時，會用拖船將駁船拖到附近海域進行水中發射試驗。 因此，有分析認為，朝鮮有可能試驗「北極星-4·5s」型新型潛射導彈。朝鮮在2020年10月的閱兵式上公開了「北極星-4s」型，去年1月公開了「北極星-5s」型。據悉，朝鮮3月16日試射新型洲際導彈「火星-17」型失敗的情況下，有可能試圖通過發射新型潛射導彈來炫耀武力。 韓國軍方消息人士指出：「繼發射威脅美國本土的洲際導彈武力示威之後，朝鮮瞄準駐韓、駐日美軍基地的新型潛射導彈挑釁，有可能達到『強對強』對決的先發製人效果。」

한국어