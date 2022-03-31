韓國軍方首次成功試射國內技術開發的固體燃料運載火箭. March. 31, 2022 07:50. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韓國主管國產武器研究開發的國防科學研究所30日表示，利用國內技術開發的固體燃料運載火箭的首次試射獲得成功。這是自去年5月以韓美首腦會談為契機，限製固體燃料運載火箭開發的韓美導彈方針終止後，時隔10個月取得的成果。 據悉，在當天的試射中，對運載火箭的必需技術——大型固體燃料發動機、整流罩及級分離、上端姿態控製技術進行了檢驗。出於安全原因，軍方沒有公開具體的飛行高度和時間等。軍方計劃今後通過進一步檢驗，搭載實際衛星進行發射。軍方相關人士表示：「開發完成後，將擁有將小型衛星和多數微型衛星獨自送入地球低軌的能力。」另外，隨著相關技術向民間轉移，預計將對國內宇宙產業的振興做出貢獻。 軍方當天全面公開固體燃料運載火箭試射成功這一事實，可以看做是考慮到最近朝鮮發射洲際導彈的挑釁而采取的行動。因為運載火箭和洲際導彈的基礎技術相同，這意味著韓國軍隊也確保了洲際導彈級遠程導彈的開發潛力。 國防部在當天的報道資料中指出：「最近朝鮮發射洲際導彈、自行放棄暫停（核試驗·試射洲際導彈）等，在此非常嚴峻的時期，固體燃料運載火箭的試射成功，是我軍獨自加強宇宙基礎監視偵察領域國防力量的重要裏程碑。」報道資料還說：「今後將認識到宇宙領域是對國家安保產生重大影響的核心領域，盡早擴充固體燃料運載火箭等基於協同性的國防宇宙戰鬥力。」

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