匆匆忙忙对租賃三法「原地掉頭」，只會使糾結的線頭更加糾結. March. 30, 2022 07:49. . 總統職務接管委員會房地產工作組28日指出，「租賃三法」是現政府代表性房地產政策失敗的事例，並表示，「將研究廢除或縮小租賃三法」。也就是說，為了修改合同更新請求權、全月租上限製、全月租申報製，將說服共同民主黨，同時還將搞活民間租賃。對此，共同民主黨共同非常對策委員長尹昊重在某廣播節目中反駁道：「（廢除）是難以接受的內容。」隨著交接委和執政黨就廢除「租賃三法」表明了截然相反的立場，預計在修改法律的過程中會產生陣痛。 雖然「租賃三法」是以保護租戶的名義製定的，但在適用於現場的過程中，存在不少副作用。全租房價格連續上漲的多米諾全租難持續不斷，再加上雙重價格、全租月租化，加重了租戶的痛苦。實際上，首爾公寓的租賃中位價格在最近20個月裏從4.7億韓元上漲到了6.1億韓元。稅收財政研究院分析說，實施相關法律後，首爾公寓的出租屋減少了16%。在法律實施前接連有人指出這是反市場製度，如今出現了強行實施的沖擊。 保護承租人的法律反而助長了全租難，因此，對問題點進行大規模手術是不可避免的。但是，如果陷入必須盡快把法律「原地掉頭」的強迫癥，執著於廢除或過於急於進行修改，則有可能引發其他問題。如果緊急取消合同更新申請權或全月租上限製，合同到期日臨近的租戶可能會因價格暴漲和待售商品減少而遭受損失。昨天的交接委員會新聞發布會上，房地產工作組相關人士提及階段性方案，也是因為擔心受到這樣的短期沖擊。 雖然「租賃三法」的副作用很大，但包括租賃更新率提高等，並不是完全沒有積極效果。在目前的租賃難中，需要找出導致「租賃三法」成為問題原因的部分進行修改，但製度的優點要作為優點予以發揚，在市場上穩定下來，進行選擇性、漸進性的修改。如果問題持續下去，在製定更有效的承租人保護對策後廢除現行法律也不遲。

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