生怕刺激普京? 拜登提及「俄羅斯政權更叠」僅過一天就改口. March. 29, 2022 07:44. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 美國總統拜登（照片）在一天後推翻了暗示俄羅斯「政權更叠」的即興發言。針對烏克蘭事態接連發生的口禍，美國和西方紛紛指責這是「可怕的失誤」，美國隨即出面澄清。 拜登當地時間27日結束歐洲巡訪回國，造訪華盛頓某教會。在被問到「是否敦促俄羅斯政權更叠」時，他回答說「不是」。 他前一天在波蘭表示，「俄羅斯總統普京不能繼續留在權力寶座上」，暗示有必要推翻普京。但法國總統馬克龍和德國總理朔爾茨批評說：「西方國家首腦應該克製製造緊張局勢的發言。」俄羅斯以西方國家援助烏克蘭為由，提高核威脅水平，這可能會給俄羅斯擴大戰爭提供借口。 《華盛頓郵報》報道說：「拜登總統9個單詞的即興表演引發了世界性的大混亂。」美國共和黨眾議員邁克爾·華爾茲也批評稱：「拜登總統作為軍隊統帥，有必要嚴肅對待（失誤），」「這是在給普京總統的宣傳投餌料，可能會使普京內部變得更加強大，產生反效果。」 這是拜登第三次卷入烏克蘭事態相關傳聞。他在今年1月19日就任一周年記者會上曾表示，「如果俄羅斯入侵烏克蘭規模小，將會招致小規模的應對」，結果遭到了「允許俄羅斯入侵」的批評。此外，拜登本月24日就俄羅斯使用化學武器的可能性表示「將引起對等的應對」，引發了西方國家可能使用化學武器的爭議。 美國NBC電視臺27日進行的民意調查結果顯示，82%的受訪者認為「烏克蘭戰爭中會使用核武器」，74%的受訪者認為「美國將向烏克蘭派兵」。對於「相信拜登總統能正確應對烏克蘭事態嗎」的提問，只有28%的人給予了肯定的回答。 也有分析認為，拜登「改朝換代」的暗示發言，可能是考慮到美國國內強硬論的「算計好的失誤」。

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