過讓自己感到滿意的生活. March. 28, 2022 07:55. . “人生不僅僅是爲了幸福健康地生活。人生就是爲了過上能讓自己感到滿意的生活。”—克萊爾•韋恩蘭 幾年前，我患了嚴重的惡寒和肌肉痛後，開始患上了不知名的病。僅過兩三個月，就到了連坐下都很難的地步，直到半年後才被診斷爲自律神經系統障礙。如果覺得集中治療好一些，就會再次惡化，曾自信精神強大的我也想放棄一切，好好休息。這是作爲精神科醫生經常聽到的“早上不要睜開眼睛就好了”的被動自殺事故被理解的瞬間。這時，我聽到了一位患有囊泡性纖維症的不治之症的少女戴著氧氣鼻管，用沙啞的聲音發出的信息。看著飽受痛苦而即將面臨死亡的她，也許有人會覺得“還不如不活了呢”。但她表示，人生並不僅僅是爲了幸福健康地生活，即使在殘酷的情況下，只要過上自己能感到滿意的人生就可以了。聽到這句話，我輕輕地睜開了眼睛。別說醫生的事了，還擔心能不能好好做人呢，即使這樣，做出令自己滿意的選擇就行了！ 很多人因持續的大流行病而精神上和經濟上遭受痛苦。自然而然地會出現“爲什麽我會有這樣的考驗”的怨恨，也會産生“我無能爲力”的挫敗感。這時，哪怕是小事，找找能讓自己感到滿意的東西怎麽樣呢？早上起來可以疊被子。也可以擁抱家人，傳達愛意。這樣的我難道不是比憤怒絕望的我更令人欣慰嗎？因爲人生無需爲別人而活，只需過好讓自己滿意的生活。

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