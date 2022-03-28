Kim隊彌補北京冬奧會的遺憾，將與瑞士隊爭奪世錦賽金牌. March. 28, 2022 07:56. by 金培中 wanted@donga.com. 此前的種種已成爲“曆史”。現在只剩下用獎牌顔色決出最終成績表的事情了。 由金善英（第一投手）、金初熙（第二投手）、金京愛（第三投手）、金恩靜（隊長）、金英美（替補•以上江陵市廳）組成的韓國女子冰壺國家代表隊（“Kim隊”）在韓國冰壺曆史上首次進入世界錦標賽決賽，至少確保了一枚銀牌。但現在要瞄准最高的位置—金牌。 27日，在加拿大喬治王子城舉行的2022年世界冰壺聯合會世界女子錦標賽半決賽中，Kim隊以9比6戰勝了加拿大（埃納森隊）。韓國隊將于28日與瑞士隊（蒂林佐尼隊）爭奪最後的冠軍。 上月在2022年北京冬奧會上未能進入四強，吞下遺憾的Kim隊在世界錦標賽上表現出了精神煥然一新的面貌。在12場比賽中，前5場比賽全部獲勝，在以循環方式進行的預賽上一直處于領先地位。12輪過後球隊以9勝3負的成績與瑞典隊（哈塞爾堡隊）和加拿大隊並列第二。三支隊伍的相互交戰成績均爲1勝1負，最終排名通過“Draw Shot Challenge（DSC）”決出，Kim隊以第二名的成績直接進入了半決賽。 DSC是每場比賽各隊2名選手在比賽前投一次石壺，測定與營壘正中央“T”線距離的“LSD（最後一壺頭准Last Stone Draw）”的平均值，數字越小越有利。Kim隊的平均值爲37.42厘米，加拿大37.69厘米，瑞典42.09厘米。排名第3位的加拿大隊則與排名第6位的丹麥隊爭奪半決賽入場券，結果加拿大隊以9比8獲勝，與Kim隊交手。兩天前曾以8比7戰勝過加拿大的Kim隊憑借技高一籌的實力輕松取勝。 綜合男女隊成績，韓國冰壺在世錦賽上的最好成績是2019年大賽上被稱爲“小Kim隊”的春川市廳女隊創下的第三名。在2018年大賽上取得第5名的Kim隊再次預約了曆史最好成績，剩下的只是獎牌顔色。 韓國的決賽對手瑞士隊在預賽中取得了12場比賽全勝的傲人戰績。半決賽之後，瑞士隊在世錦賽上已經取得了13連勝。Kim隊也在25日的預賽中以5比8敗給了瑞士隊。但是，在毫厘之差就能決定比賽勝負的冰壺比賽中，勝利隊也很難保證能連續兩次贏下同一個對手。因此，對于韓國來說，只要一雪前恥就能成爲最後的冠軍。

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