拜登聲稱「獨裁者普京不能繼續留在權力寶座上」，暗示敦促其下臺. March. 28, 2022 07:57. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國總統拜登發表了超強硬發言，暗示入侵烏克蘭的俄羅斯總統普京下臺或被驅逐。俄羅斯稱拜登總統為「拜登先生」，表示強烈的不滿。俄羅斯還在當地時間26日拜登總統訪問與烏克蘭接境的波蘭時，向距離波蘭國境僅60公裏的烏克蘭西部城市勒比烏發動了一波導彈襲擊。波蘭是北約的東部最前線。 ○ 拜登暗示驅逐普京 當天訪問波蘭首都華沙的拜登在演講中表示：「這個人（普京）不能繼續留在權力寶座上。」該發言出現在演講最後部分，拜登還在演講中稱，普京是「獨裁者」，「自由世界不會屈服於俄羅斯的侵略」。不過，美國白宮方面在發言後解釋說：「準備好的稿件沒有這一部分內容，」「拜登總統的發言是指普京總統不能向鄰國行使權力，而不是指俄羅斯政權更叠。」 拜登針對普京表示，「不要想進入北約領土1英寸」，明確表示，如果這樣，北約成員國將合力進行防禦。 拜登當天在與波蘭總統杜達的首腦會談中也提到了「成員國受到攻擊後其他成員國將自動介入」的北約憲章第五條，強調成員國之間的集體防衛承諾是堅定的。拜登表示：「我們認為這一條款是神聖的承諾，」「成員國必須團結一致。」他還說：「普京相信可以分裂北約，將東歐與西方國家分離，但他做不到。」但拜登總統也表示，「美軍並不是為了與俄羅斯軍隊對立而停留在歐洲」，再次確認了美軍無意介入烏克蘭戰事。 拜登當天在華沙會見烏克蘭難民後，被記者問及「關註難民時如何看待普京」時回答說：「他是屠夫（butcher）。」白宮表示，拜登當天還出席了美國和烏克蘭外交部長、國防部長「2+2」會談，討論了烏克蘭的人道主義情況等。 拜登25日將烏克蘭事件比喻為1989年發生的中國天安門事件。他當天訪問了距離烏克蘭國境約80公裏的駐波美軍部隊，高度評價了烏克蘭國民對俄羅斯的抵抗意誌，並將其比喻為「一名30歲的女性拿著步槍站在坦克前」。他還強調：「如果說到發生在天安門廣場的事情，這是那次事件的平方。」拜登評價普京說：「說實話，他是戰犯。」拜登對歐洲進行為期4天的訪問，24日為了應對烏克蘭事態接連參加了在比利時布魯塞爾舉行的北約、七國集團峰會。 ○ 俄羅斯在波蘭跟前進行導彈攻擊 俄羅斯克裏姆林宮發言人佩斯科夫就拜登暗示驅逐普京的發言表示：「這不是拜登先生（Mr. Biden）決定的事情。這只能是俄羅斯聯邦國民的選擇。」 此外，俄羅斯軍隊26日繼續對烏克蘭西部城市勒比烏進行了轟炸。據路透社等媒體報道，當天在拜登在華沙發表演講之前，有4枚火箭落在勒比烏外圍。勒比烏州州長科濟茨基表示：「火箭攻擊燃料儲存設施和軍事設施，導致5人受傷。」 據外媒報道，自2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭後，勒比烏成為俄軍的主要空襲目標尚屬首次。

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