離開的權力對人事權的執著，不是「埋下防彈釘子」又是什麽？. March. 25, 2022 07:40. . 文在寅總統昨天就與候任總統尹錫悅的會晤表示：「又不是會談，還需要什麽協商呢?」也就是說，人事問題不能成為會晤的議題或條件。青瓦臺方面表示：「人事安排是總統的權限，」「候任總統也大可以在任期結束之前行使人事權。」尹錫悅表示：「最後安排必須與新政府長期共事的人事是不明智的，」「到了任期末，我也會這樣（與下屆政府進行協調）。」 以韓國銀行總裁的繼任者提名和監查院監查委員問題等為契機爆發的新舊權力的人事權矛盾，是史無前例的。按照慣例，如果確定繼任總統，就要克製對高層公務員的人事安排。不管在誰看來，由離開的權力來任命要與新政府配合的公職人員，是違背常識的。但現政權截然不同。真不知道離開的權力是如此執著於人事權。 青瓦臺表示，特別是兩名空缺的監查委員中，有一名要由自己推薦。據悉，文在寅的意誌非常堅定。審議表決監查結果的監查委員會，由監查院長和6名監查委員組成，任期為4年。除空缺外，4名監查委員中有兩人具有「親文」傾向。特別是監察委員金仁會，曾與文在寅共同執筆了有關檢察改革的書。包括監查院院長崔載海在內，目前已有3人是文在寅的友軍。看起來，其打算是要在卸任前在此基礎上再安排一人，形成「4比3」的格局，才能應對新政府上臺後對現政府脫核電事業等各種失政的監查。這不是離開的權力出於「坦下防彈的釘子」意圖又是什麽呢？ 現政權早在大選前就隨時進行海外公館館長人事變動，青瓦臺首席出身的參謀或親政權市民團體出身的人士擔任公共機關、公共企業要職，表現出「埋釘子」的舉動。據國民力量黨統計，在現政府任期還剩6個月之後實行的報答性人事安排中，有59人占據了公共機關的位置，其中71%的人將留任到新政府任期的一半。 據說，文總統還說「真郁悶」、「不要聽別人的話，希望當選人（尹錫悅）自行判斷」等。青瓦臺參謀表示：「刀把握在那邊手裏，太怠慢了。」從任期結束之前青瓦臺一直表現出的人事形態來看，聽起來像是表裏不一的「扮演弱者角色」。

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