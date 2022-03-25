“不要夢想中國‘韓服工藝’”，穿韓服將成爲國家非物質文化遺産. March. 25, 2022 07:41. by 李素妍記者 always99@donga.com. “穿韓服”被指定爲國家非物質文化遺産。韓國文化遺産廳24日宣布，將把穿韓服指定爲國家非物質文化遺産，並表示：“穿韓服是我們民族的重要資産，因此有必要將其指定爲文化遺産並加以保護。”這是今年2月中國北京冬季奧運會開幕式上圍繞韓服引發的“文化工藝”爭議之後，吸引了人們的眼球。但是，文化遺産廳對與中國的矛盾關聯性劃清了界限。 韓服是從新羅時代的土偶（用土制成的人或動物像）等三國時代的遺物中也可以確認的韓民族的傳統服飾。三國時代，由下衣和上衣組成的韓服的服飾結構已經形成。高句麗舞踴塚壁畫上畫著穿著褲子和上衣射箭的男性形象。接著在朝鮮時代確立了韓服的服飾典型，1879年開港後爲了與西方服飾區分，將其稱爲“韓服”。 19世紀末引進西方服裝後，便裝發生了巨大變化，但韓服的根基至今仍保留著。給亡者穿的壽衣、給剛出生的孩子穿的嬰兒上衣、節日裏穿的新衣服新鞋帽等就是代表性的例子。文化遺産廳在此次指定過程中沒有承認特定擁有者或擁有團體。因爲它是全體國民都在傳承的文化。

한국어