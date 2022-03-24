美國新增確診病例中35%感染「隱形奧密克戎」……一周內增加22%. March. 24, 2022 07:56. by 任寶美 bom@donga.com. 在歐洲和亞洲引起新冠再擴散的「隱形奧密克戎變異」（BA.2型奧密克戎亞種變異），不久後在世界最大感染國美國也將成為主要毒株。據悉，該毒株的傳播力比現有奧密克戎強30%以上，因此令人擔憂。 美國疾病控製中心當地時間22日表示，美國新增新冠確診患者中，感染隱形奧密克戎毒株者的比率為35%。這比一周前的22%有所增加，比今年1月4日（0.4%）增加了約90倍。 據追蹤新冠病毒的網站「Coveriants」（音）透露，截止到21日，在歐洲主要國家，「隱形奧密克戎」已成為支配毒株。以99%的新增確診患者感染該變異的丹麥為首，挪威（90%）、瑞典（87%）、英國（85%）、瑞士（72%）、荷蘭（70%）等國家的比率也居高不下。在亞洲，香港、菲律賓、孟加拉國新增確診病例的100%是隱形奧密克戎毒株感染者。 保健專家們預測，隱形奧密克戎在美國也即將成為支配毒株。據美國《華盛頓郵報》報道，美國基因企業Helix最近對加利福尼亞、佛羅裏達、賓夕法尼亞等人口密集州的病毒樣本進行分析的結果顯示，隱形奧密克戎毒株的檢測占比達到了70%。

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