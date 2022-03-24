美國傑克遜牧師：“韓國人和黑人要團結起來對抗仇恨犯罪”. March. 24, 2022 07:56. by 兪載東 jarrett@donga.com. “我們不能成爲看不見的（invisible）的存在。” 最近因仇恨亞裔犯罪而飽受痛苦的美國韓人社會迎來了堅實的友軍。被評價爲“活著的黑人民權運動教父”的傑西•傑克遜牧師（81歲）22日（當地時間）訪問了位于紐約曼哈頓的韓人會館。在紐約韓人會會長查爾斯•尹等地區韓人社會領導人共同出席的會議上，傑克遜牧師強調：“移民者應該積極應對種族歧視和仇恨犯罪。” 傑克遜牧師針對最近接連遭遇仇恨犯罪卻在美國社會沒有發出太大聲音的韓人社會說：“我們不能（在這個社會）成爲看不見的存在。我們應該提高嗓門，成爲‘看得見的存在’”，“只有這樣我們才能獲得應有的權益。” 傑克遜牧師是馬丁•路德•金牧師的接班人，是黑人社會的重量級領導人。他年輕時與金牧師一起參加了民權運動，1968年金牧師在孟菲斯市內汽車旅館被暗殺時他也在現場。 當天，傑克遜牧師強調說：“美國社會的少數人可以通過種族間的聯合壯大力量。”曆史上長期遭受歧視的黑人社區如果與亞裔齊心協力，在社會上不是少數，可以成爲多數，並培養政治力量。他當天從這個意義上和與會者一起多次高喊“我們是多數（majority）”的口號。 傑克遜牧師還提議今年春天在紐約麥迪遜廣場花園由亞裔和黑人社會聯合舉行大規模集會，並提議韓人社會參與自己成立的市民團體“彩虹聯合”。傑克遜牧師表示“在美國，對亞裔的仇恨犯罪曆史由來已久”，但同時強調我們應該與之鬥爭。 尹會長就當天的活動表示：“著名的人權運動家親自來這裏發言，這對韓國社會也起到了很大的作用。”

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