尹錫悅稱「要把鞋子裏的石子兒拿出來」……只要能做好這一點，就能成為成功的總統. March. 23, 2022 07:42. . 候任總統尹錫悅前天在臉書上寫道：「將拿掉有如鞋子裏的石子兒等不必要的規製，努力使企業為成長和創造工作崗位而努力。」他在會見經濟六團體負責人時表示，「（企業）向海外發起挑戰無異於參加奧運會的國家代表選手，但（一段時間以來）要求他們帶著沙袋去拿獎牌」，再次強調了改革限製性規章製度的意誌。 過度限製阻礙韓國經濟的認識，已經不再新鮮。在第四次產業革命急速進行、尖端產業的全球競爭日趨激烈的情況下，應該改革規製，讓企業自由奔跑。韓國企業感受到的限製環境在世界141個國家中排名第87位。在這種環境下成為世界十大經濟強國，本身就是奇跡。 歷屆總統也不分保守和進步，將打破規製作為國政的首要課題之一。李明博總統在候任總統時期把大佛產業園區入口的「電線桿」當作限製的標本拔除，朴槿惠總統當選後也表示，「相比宏偉的政策，更應該拔掉指甲裏的刺」，推進了規製改善。文在寅政府也表示「將拔掉紅旗規製」，並實行了規製沙盒製等。 但是，最終沒有一個政府成功進行了規製改革。因為執政後遇到了各種問題，忘記了初衷，陷入了對放寬限製懷有排斥感的公務員們提出的加強限製解決方法的誘惑之中。朴槿惠政府第一年新設、強化規製件數為1200件，在任期最後一年達到1491件；文在寅政府第一年為1094件，前年達到1510件，任期後半期規製劇增的原因也在於此。 要想成功打破規製，最終必須超越公務員社會根深蒂固的惰性、慣例、官治萬能主義。如果要新引進一個規製，那麽有必要硬性規定取消那兩三倍的規製。為了打破公務員以規製為幌子逃避責任的保身主義，還應該考慮建立專門的規製改革機構。 最重要的是領導人堅強一貫的意誌。只要成功地在公職社會植入革除規製的DNA，就能成為重新啟動經濟引擎的總統。因此，從任期初開始就要以政權的成敗為賭註，動員所有力量。5年後，不能再讓規製改革成為我國經濟的最大難題。

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