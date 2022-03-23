汝矣島-石村湖櫻花路時隔3年再次向市民開放. March. 23, 2022 07:42. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 首爾的櫻花名勝汝矣島和石村湖櫻花路時隔3年將回歸市民的懷抱。但是考慮到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的持續趨勢，決定不舉行正式慶典。 首爾永登浦區22日表示，將從31日開始限制性地向市民開放汝矣島櫻花路。爲了防止新冠病毒的擴散，區裏從開業16年後的2020年開始中斷了每年舉行的“汝矣島春花慶典”。去年也全面控制了櫻花路，只對選定的部分人員進行了春花參觀活動。 從31日到下月8日，市民們可以步行從西江大橋南端到國會議員會館十字路口的汝矣島櫻花路1.7公裏區間。平日從上午9點到晚上10點，周末從上午8點到晚上10點。但是櫻花路的出入口有西江大橋南端十字路口和議員會館十字路口兩處，從漢江公園通往櫻花路的通行路將全部被切斷。 考慮到今年奧密克戎變異毒株的急速擴散狀況，區裏決定不舉行汝矣島春花慶典。有關春花路開放及交通管制的信息可以在春花慶典官方網站（blossom.or.kr）上進行確認。 松坡區的石村湖櫻花路也將時隔3年重新開放。雖然石村湖櫻花節不舉行，但市民可以不受運營時間限制地觀賞櫻花。 爲了防止石村湖人潮湧動，區裏將從25日開始到下月3日爲止，以“松坡環路”爲中心舉行“賞櫻花遊”活動。松坡環路是連接城內川、長芝川、炭川、漢江等的21公裏路程。區裏計劃在步道各處設置拍照區和展示活動。

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