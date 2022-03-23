美刊：「俄羅斯在海外藏匿800億美元美國國債，中國暗中幫忙」. March. 23, 2022 07:43. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 美國外交刊物《外交》當地時間21日報道說，在美國政府接連對中國援助俄羅斯提出警告的情況下，中國曾支援俄羅斯在海外隱藏美國國債。路透社報道說，拜登總統將於24日訪問歐洲，把中國援助俄羅斯的對策作為核心議題進行討論。 美國智庫外交協會的國際經濟局長本·斯蒂爾和研究員本傑明·德拉·羅卡在當天的投稿中主張：「俄羅斯有可能在2018年和2021年底兩次向海外隱瞞了最多800億美元（約97萬億韓元）規模的美國國債。」 他們在投稿中指出，俄羅斯雖然在2018年外匯儲備中把美國國債持有規模從960億美元縮小到150億美元，但實際拋售的美國國債只有430億美元。相反，在此期間，代表性避稅地開曼群島的國債持有量增加了200億美元，國際債券交易機構比利時歐洲清算銀行的國債持有量也增加了250億美元。 在俄羅斯準備烏克蘭戰爭的去年12月，歐洲清算銀行的美國國債持有量也劇增了470億美元。文章分析說，這與俄羅斯中央銀行表示擁有「其他國家中央銀行」貨幣和存款增加了410億美元的時間一致。以此為根據，有可能是俄羅斯向中國中央銀行人民銀行預存410億美元，由中國人民銀行將其兌換成美元，替俄羅斯藏匿在歐元區。 斯蒂爾指出：「這種交易方式可以說明去年12月人民銀行的貨幣存款激增130億美元，」「如果俄羅斯在海外藏匿了美國國債，就隨時都可以提取美元。」

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