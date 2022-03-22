得益于OLED銷售好轉，LG顯示器重新奪回電視面板市占率世界第一的位置. March. 22, 2022 07:52. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. LG顯示器公司得益于有機發光二極管（OLED）的銷售好轉，在電視面板市場占有率上重新奪回了世界第一的位置 據英國市場調查企業Omdia 21日透露，LG顯示器去年第四季度（10~12月）在電視面板市場的銷售占有率爲23.8%，超過中國顯示屏企業BOE（京東方•20.6%），奪回了第一的位置。截至2020年末一直穩居世界第一的LG顯示器在去年1~9月把第一的位置讓給了BOE。 LG顯示器的占有率擴大是由OLED引領的。因爲以LG電子爲開端，索尼、松下、飛利浦等電視業界的OLED電視銷售正在擴大，而電視用大型OLED電視面板市場實際上由LG顯示器獨占。得益于此，去年第四季度LG顯示器的電視用OLED面板銷量以曆史第一個季度爲准，首次超過200萬台，達到了230萬台。據統計，銷售額也比2020年同期增加28%，達到14.5億美元（約1.75萬億韓元）。隨著年末後勁的到來，LG顯示器去年全年電視用OLED面板銷量爲740萬台，比2020年全年增加了65%。 隨著OLED電視在高級電視市場的增長勢頭持續，LG顯示器今年也將以23.9%的占有率繼續保持電視面板市場的第一位。今年BOE占有率預測值爲21%。 據Omdia預測，以1500美元以上的高級電視市場的銷售爲准，OLED電視的比重今年將達到42.1%。2019年爲26%的OLED電視的比重繼現有的55、65英寸之後，又增加了48英寸、88英寸等産品群，因此去年第四季度增加到了41%，預計今年比重還會提高。 京畿道坡州和中國廣州分別每月穩定生産8萬張和9萬張，實現了規模經濟，降低了消費者的價格負擔。LG顯示器計劃今年把42、97英寸也納入到産品群中，並向電視制造商供應各種大小的電視用OLED面板。

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