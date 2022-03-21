“龍山總統時代”……尹錫悅：“加強與國民溝通”. March. 21, 2022 07:47. by 洪禎秀 hong@donga.com. 候任總統尹錫悅20日正式宣布開啓“龍山辦公室時代”。青瓦台這一象征“大韓民國最高權力”的空間在70多年後將從曆史舞台消失，在新總統就任的同時，將重新誕生爲向國民完全開放的“市民公園”。 尹錫悅20日在總統職務交接委員會辦公室所在的首爾鍾路區三清洞金融研修院分館召開了記者招待會，對將總統辦公室搬遷到龍山國防部大樓的方案進行了近50分鍾的說明。尹錫悅親自用指揮棒指著鳥瞰圖進行了說明，並表示：“雖然很難，但這是爲了國家的未來而做出的決定。”他還表示，將于5月10日結束就職儀式後，立即入住並開始工作。 尹錫悅就決定搬遷到國防部大樓的背景表示：“龍山國防部和聯合參謀本部區域具備國家安保指揮設施等，可以完美地將青瓦台返還給市民，幾乎沒有伴隨警衛措施給市民帶來的不便。”他還說：“俗話說，空間左右業務和工作。正確接受國民的意願工作比‘總統的權威’更爲重要，”“將進一步加強與國民的溝通。”即將新建的辦公室名稱將通過公開征集國民意見來決定。據交接委員會推算，搬遷費用約爲496億韓元。 對于推翻“光化門時代”大選公約一事，他解釋說：“據了解，即便是最低限度的警衛措施，也會給光化門附近市民們帶來非常嚴重的不便，”“以當選人的身份聽取報告後發現，搬遷到光化門對市民來說是災難性的。” 如果總統辦公室按計劃搬遷，青瓦台將從50天後開始完全向普通國民開放。尹錫悅表示：“包括本館和迎賓館在內，被稱爲‘最佳庭院’的綠地院和常春齋將全部返還給國民，”“經景福宮和青瓦台通往北嶽山的登山路也將開放。”交接委員會解釋說：“如果開發被劃爲軍事設施保護區域的青瓦台附近地區，江北地區的附加價值將會提高。” 但是，軍隊內部和共同民主黨內部出現了擔心“國政混亂”的聲音。曆任聯合參謀本部議長的11名預備役高層將領19日向尹錫悅方面轉達了立場，稱“青瓦台辦公室搬遷到國防部辦公樓，可能會導致國防部和聯合參謀本部的連鎖移動，導致政權移交期的安保空白，”“這是沒有經過溝通的決定，應該予以廢除。”共同民主黨首席發言人高勇鎮20日也批判道：“在不得不倉促推進的搬遷過程中，國政混亂和安保空白令人非常擔心。”

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