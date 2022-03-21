汽油一周內漲132韓元…外彙危機後最大漲幅. March. 21, 2022 07:47. by 具特敎 kootg@donga.com. 自1997年國際貨幣基金組織（IMF）外彙危機以來，上周汽油價格漲幅最大。據分析，因俄羅斯入侵烏克蘭事態而暴漲的國際油價反映在了國內油價上。 據韓國石油公社油價信息網站“Opinet”20日透露，本月第三周，全國加油站汽油銷售價格比前一周上漲132.8韓元，達到每升1994.4韓元。周汽油價格連續9周呈上升趨勢，是自2012年10月第四周（每升2003.76韓元）以後9年來的最高值。周漲幅自外彙危機時的1997年12月第三周（161.3韓元）以後，時隔24年再次上漲了100韓元以上。 濟州島以每升2099.1韓元最高，首爾以2077韓元緊隨其後。光州最低，爲1964韓元。全國柴油平均銷售價格上漲了192.5韓元，達到每升1902.5韓元。 本月初在盤中突破130美元的國際油價最近下跌到100美元左右，預計今後國內油價將保持平穩。通常國際油價會對2、3周後的國內價格産生影響。以每日爲准，全國汽油價格自16日（每升2004.23韓元）以後開始下降，20日（下午3時爲准）爲每升2002.07韓元。石油公社分析稱：“受俄羅斯和烏克蘭停戰談判、美國上調基准利率的影響，國際油價呈下降趨勢。”

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