文-尹應盡快見面，解開纏結的線團. March. 19, 2022 07:19. . 文在寅總統昨天就與當選總統尹錫悅的會晤表示：」我不認為必須進行什麽協調，盡快進行無拘無束的會面是對國民的道理。」尹錫悅方面也提到了相互信任和緊密溝通，並回應稱，「將努力給國民帶來理想的結果」。在首次會晤告吹後的第三天，雙方似乎又回到了收拾殘局的樣子。 向國民公開會晤日程後又在當天4小時前將其取消，這本身就是史無前例的荒唐事情。對於最近出現政權交替期的新舊權力矛盾的情況，雙方似乎都感到了負擔。當天也是總統職務接管委員會在大選9天後舉行揭牌儀式並正式成立的日子。希望雙方不要產生不愉快的感情或各種分歧，盡快見面，解開糾結的線團。 會晤告吹後，青瓦臺幕僚、當選總統的親信、朝野領導層等雙方人士表現出的態度令人寒心。雙方輪流就公共機關高管或韓國銀行總裁的繼任人選等問題展開了連日舌戰，要求「停止釘子戶」「不要對總統人事權說三道四」。對於赦免前總統李明博和前慶南知事金慶洙的問題，雙方也表示「行啊」「不行啊」等帶有感情的言辭。 青瓦臺禮賓秘書卓賢民（音）就推進遷移青瓦臺一事，甚至在社交媒體上發文稱，「倒想問問，如果不用青瓦臺，我們能不能繼續用下去，」「日本把昌慶宮變成動物園的時候，也表示是要還給『新民』們。」這是公然嘲弄即將上任的政府。文在寅總統似乎認為情況不尋常，警告道：「不要個別表達意見。」 時隔5年交出政權的一方和接手政權的一方的心理和利害關系將完全不同。國民深知，文在寅和尹錫悅關系不諧是必然的。我們希望看到新舊權力在沒有大不和諧音的情況下順利交替的過程。政權交接的順利進行，是體現一國民主水平的尺度之一。 人事權或赦免，除此之外還會有很多重要的問題。初次見面不能把一切都處理好。在見面之前，圍繞細節議題吵吵鬧鬧的樣子讓人看不下去。兩人先見面互致祝福，這本身就是撫慰經過大選後分裂的國民心靈的方法。雖然關系變得不愉快，但是也會有想說的話和想說給對方聽的話。也不是一蹴而就的事情。如果信任加深，不管是青瓦臺外還是任何地方，都可以應尹錫悅的請求再次見面。

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