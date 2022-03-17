朝鮮疑似洲際導彈發射失敗……最快本周內再次挑釁. March. 17, 2022 07:44. by 申圭鎭, 申晋宇 newjin@donga.com,niceshin@donga.com. 朝鮮16日進行了試射疑似新型洲際彈道導彈的挑釁，但最終以失敗告終。韓美當局發現，朝鮮失敗後迅速在平壤順安一帶重新整頓設施等動向。也就是說，朝鮮最快在本周也可以再次進行試射。韓美軍方當局為了應對，正在準備針對朝鮮的高強度武力示威。 綜合《東亞日報》采訪和聯合參謀本部的吹風內容等，朝鮮當天上午9點半在順安發射了彈道導彈，但在高度不到20公裏的地方，導彈在空中爆炸。這是今年的第10次導彈挑釁，也是大選後的第一次挑釁。據悉，韓美正在精密分析導彈的規格，認為很有可能是2月27日和3月5日試驗性能的新型洲際導彈。也有可能是以實距離射擊為目標的發射。 韓國政府官員當天表示，「經確認，朝鮮在此次失敗後立即對設施、裝備等進行了整頓」。但是，目前還不能確定這些動向是否是再次發射新型洲際導彈的準備工作。該官員表示：「如果此次失敗的是新型洲際導彈，那麽在對失敗進行切實改進完善之前，發射同樣的導彈可能會感到負擔，」「可能會先發射已完成檢驗的其他導彈，從而減輕負擔。」 據悉，在韓半島局勢日趨緊張的情況下，韓美當局計劃恢復此前在朝鮮發射洲際導彈時中斷的戰略轟炸機B-52、B-1B等戰略資產的展開訓練。戰略轟炸機自2017年以後就沒有飛臨韓半島。韓國軍方也做好了單獨試射彈道導彈「玄武」和F-15K、KF-16戰鬥機的空對地導彈、宙斯盾艦的艦對空導彈等陸海空軍主力導彈的準備。

한국어