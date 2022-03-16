朝鮮洲際導彈挑釁在即，文在寅和尹錫悅會晤中應出現「堅決應對」的聲音. March. 16, 2022 07:54. . 朝鮮似乎即將發射新型洲際彈道導彈。「美國之音」電臺昨天以衛星照片分析為基礎報道說，在平壤順安機場捕捉到了兩個長220米、100米的水泥結構。據分析，這是用於發射遠程導彈的水泥支架。有人擔心，最近實施「火星-17」型新型洲際導彈性能試驗的朝鮮，最終開始著手準備發射最大射程。 長24米、可進行多彈頭攻擊的「火星-17」型導彈被稱為「怪物洲際導彈」。據韓美情報當局透露，朝鮮有可能先發射「怪物洲際導彈」，一兩個月後進行第七次核試驗。這是時間差的大型挑釁劇本。也有分析認為，朝鮮可能會在舉行韓國當選總統尹錫悅就任儀式的5月10日前後進行核試驗。 在這種情況下，文在寅總統和尹錫悅將於今天舉行會晤。雖然有很多議題，但現在最緊迫的是就「安保協治」達成共識。因為，就朝鮮挑釁事件的政局判斷和應對問題，新舊權力之間如果只突出分歧，對誰都沒有幫助。政權交替期的「安保縫隙」有可能是朝鮮暗中覬覦的，也有可能成為導致朝鮮誤判的依據。 文在寅前天在首席秘書、助理會議上表示：「南北韓政府都應該繼續保持對話的意誌和努力。」雖然沒有直接提及新政府，但實際上是在要求維持通過對話解決朝核問題的基調。相反，尹錫悅在大選之前卻認定，「朝鮮的挑釁是確認『韓半島和平進程』失敗的喪鐘」。大選結束後，雖然克製直接對朝鮮傳達信息，但文在寅和尹錫悅之間存在如此懸殊的分歧。 現在不是彼此看法相互沖突的時候。因為是政權交替期，所以應該拋開分歧，對朝鮮挑釁進行堅決應對。從這一點看，文在寅政府有必要與交接委員會方面切實共享有關朝鮮動向的準確信息，並如實吐露現政府實際經歷的失敗事例和困難。尹錫悅也不能一味地排斥現政府的對朝政策，而應該表現出正確評價的態度。鞏固安保態勢是新舊權力的最基本義務。

한국어