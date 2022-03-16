白宮：「中國應該介入朝鮮核-洲際導彈問題」. March. 16, 2022 07:55. by 華盛頓=常駐記者 文炳基、北京=常駐記者 金基龍 weappon@donga.com、kky@donga.com. 美國拜登政府就朝鮮發射新型洲際導彈和重啟核試驗的動向敦促說：「中國應該積極介入。」白宮國家安全事務助理沙利文當地時間14日在意大利羅馬會見了中共中央政治局委員兼中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，並做出了上述表示。這是中美自去年10月以來時隔5個月再次舉行高層會談。 白宮高層相關人士當天表示：「沙利文明確傳達了對朝鮮緊張局勢加劇行為的嚴重憂慮、在目前情況下必須采取的措施、希望中國介入的事項等。」美國表示，就此次事件一直與韓國、日本施進行著緊密合作，並曾與中國就朝鮮問題有過合作的歷史，施壓中國要求進行幹預。 分析認為，美國此舉是在批評在聯合國安理會層面接連對製裁朝鮮行使否決權的中國，並強調朝鮮在發射洲際導彈和核試驗等進行高強度挑釁時，中國也應參與製裁。中國雖然在2016年朝鮮進行第四次核試驗後參與了對朝鮮的製裁，但此後一直對製裁朝鮮持消極態度。美國可能認為，隨著最近朝中邊境的開放，兩國貿易重新開始，如果中國參與對朝製裁，可以更加有效地遏製朝鮮。 白宮當天表示：「美國國務院朝鮮事務特別代表金聖和中國韓半島事務特別代表劉曉明不久將就朝鮮問題進行討論。」拜登政府11日也敦促中國「共同參與公開譴責朝鮮發射彈道導彈的活動」。 相反，中國表現出如果美國在臺灣等問題上沒有變化，就不會在朝鮮問題上進行合作的態度。楊潔篪表示：「美國雖然表示在臺灣問題上堅持一個中國的原則、不支持『臺獨』，但言行並不一致，」「中國對美國最近有關臺灣問題的錯誤言行表示嚴重憂慮和堅決反對。」他正面批評了最近加強與臺灣關系的美國。他還就新疆、西藏和香港問題表示：「不會容忍外部幹涉。」

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